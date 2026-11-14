Bắt tạm giam 2 đối tượng sang Campuchia rửa tiền hơn 200 tỷ đồng

Các đối tượng bị bắt tạm giam gồm Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú tại xã Ngãi Giao, TPHCM).

Hai đối tượng Vũ và Tiến sau khi bị bắt giữ. Ảnh: SĐ

Trước đó, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển dòng tiền lớn có dấu hiệu bất minh.

Sau thời gian tích cực điều tra, lực lượng chức năng làm rõ những tài khoản này có liên quan đến các nhóm tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác minh và triệu tập Tiến và Vũ tới trụ sở để làm việc. Ban đầu, cả hai liên tục quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Tiến, đối tượng được một người lạ hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mang thông tin tài khoản cùng SIM điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để luân chuyển tiền. Nhiệm vụ của Tiến là phục vụ quét mặt khi cần xác thực sinh trắc học để chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định, trong năm 2025, Tiến và Vũ đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng và số điện thoại chính chủ, sau đó sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê lại nhằm giao dịch, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng. Số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.