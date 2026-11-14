Bắt tạm giam 2 đối tượng cho thuê tài khoản để rửa tiền, giá trị lên tới hơn 200 tỷ đồng

Ngày 14/11, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng vì có hành vi rửa tiền cho các băng nhóm tội phạm ở nước ngoài, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Đó là 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi, trú phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Ngọc Vũ (29 tuổi, trú xã Ngãi Giao, Tp. Hồ Chí Minh).

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) phát hiện nhiều tài khoản ngân hàng liên tục luân chuyển dòng tiền lớn, có nhiều tình tiết bất minh.

Sau một thời gian dài điều tra, lực lượng công an đã làm rõ các số tài khoản này có liên quan đến tội phạm đang hoạt động tại Campuchia.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác minh và triệu tập 2 đối tượng Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Ngọc Vũ về trụ sở làm việc. Ban đầu, cả hai liên tục quanh co chối tội.

Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ không thể chối cãi, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Hai đối tượng Vũ và Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: SK&ĐS

Theo lời khai của Tiến, đối tượng được một người lạ hướng dẫn mở nhiều tài khoản ngân hàng, sau đó mang thông tin tài khoản cùng SIM điện thoại sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê để luân chuyển tiền. Nhiệm vụ của Tiến là phục vụ quét mặt khi cần xác thực sinh trắc học để chuyển tiền.

Cơ quan điều tra xác định, trong năm 2025, hai đối tượng này đã đăng ký mở nhiều tài khoản ngân hàng, số điện thoại di động chính chủ, sau đó sang Campuchia cho các nhóm tội phạm thuê lại nhằm giao dịch, rửa tiền hơn 200 tỷ đồng. Số tiền này có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hoặc chiếm đoạt của các bị hại tại Việt Nam.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông báo, những ai từng chuyển tiền vào tài khoản đứng tên hai đối tượng trên và bị chiếm đoạt thì liên hệ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk.

Minh Đức (Theo Tiền Phong, VietNamNet)