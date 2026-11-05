Bắt tạm giam 2 cổ đông góp vốn công ty nhà đất

Một góc dự án của Công ty Ô Cấp ở xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: LÊ ĐÌNH THÌN)

Chiều 4/11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định có liên quan đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn.

Hai người này là cổ đông góp vốn vào Công ty cổ phần phát triển nhà Ô Cấp và có liên quan đến việc huy động vốn, chuyển nhượng nền đất tại dự án Khu dân cư số 1-Tây Nam thị trấn Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ), nay thuộc xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo kết quả điều tra cho thấy, Công ty cổ phần Phát triển nhà Ô Cấp (Công ty Ô Cấp) được thành lập năm 2001. Trong các năm 2003-2004, Công ty Ô Cấp được Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) giao làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư số 1-Tây Nam thị trấn Long Điền, nay thuộc xã Long Điền, Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai dự án, Nguyễn Văn Thanh và Phan Hồng Việt cùng với ông Hoàng Huy Hiển (sinh năm 1940, mất năm 2025, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty) đã ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong dự án bằng hình thức góp vốn. Tổng cộng công ty này đã thỏa thuận, ký hợp đồng góp vốn với 262 khách hàng.

Trong khi, Công ty Ô Cấp chưa hoàn thiện thủ tục pháp lý, chưa thực hiện xong các hạng mục để đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định, toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được thế chấp tại các ngân hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, Công ty đã thu từ 70% đến 100% giá trị hợp đồng, với tổng số tiền hơn 79,7 tỷ đồng.

Sau khi các nền đất được tách thửa, chủ công ty và các cổ đông không hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao cho khách hàng mà tiếp tục thống nhất sử dụng các nền đất để thế chấp tại ngân hàng, bảo đảm cho các khoản vay của cá nhân và doanh nghiệp khác.

Cơ quan điều tra xác định số tiền khách hàng bị chiếm đoạt là hơn 51 tỷ đồng. Việc sử dụng tiền không đúng mục đích dẫn đến Công ty Ô Cấp không còn khả năng bàn giao các nền đất cũng như hoàn trả tiền cho khách hàng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra, làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản của các đối tượng để thu hồi theo quy định.