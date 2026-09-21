Bắt tạm giam 2 bị can về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

Điều tra viên đọc Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Chí (bên trái) và Nguyễn Quốc Việt (bên phải). (Ảnh:CA)

Ngày 21/9/2026, Công an TP Cần Thơ cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Chí (SN 1976) về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1, Điều 304 Bộ luật Hình sự và Nguyễn Quốc Việt (SN 1969, cùng trú tại xã Vị Thanh 1, thành phố Cần Thơ) về tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 1, Điều 134 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, do có mâu thuẫn trước đó trong quá trình sinh sống tại địa phương, ngày 26/4/2026 Võ Hoàng Chí và Nguyễn Quốc Việt tiếp tục xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT phối hợp cùng VKSND khu vực 11, TP Cần Thơ tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật gồm: 1 cây chĩa dài 316cm do Nguyễn Quốc Việt dùng làm hung khí để đánh Võ Hoàng Chí; 1 cây dao có chiều dài 65,6cm do Võ Hoàng Chí dùng làm hung khí để đánh Nguyễn Quốc Việt.

Kết quả điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, xác định: trong quá trình xảy ra xô xát, Võ Hoàng Chí đã dùng phần lưỡi của cây dao gây thương tích cho Nguyễn Quốc Việt.

Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Nguyễn Quốc Việt là 06%. Cây dao mà Võ Hoàng Chí sử dụng được xác định là hung khí nguy hiểm, thuộc phụ lục 5 “Danh mục dao có tính sát thương cao”. Do đó, hành vi của Võ Hoàng Chí có đủ yếu tố cấu thành tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, quy định tại Khoản 1, Điều 304, Bộ luật Hình sự.

Đối với Nguyễn Quốc Việt, trong quá trình xảy ra đánh nhau, Nguyễn Quốc Việt đã sử dụng cây chĩa (phần thân gỗ) để gây thương tích cho Võ Hoàng Chí. Theo kết luận giám định, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của Võ Hoàng Chí là 19%. Do đó, hành vi của Nguyễn Quốc Việt có đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Khoản 1, Điều 134, Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Hoàng Chí và Nguyễn Quốc Việt để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.