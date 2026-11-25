Ngày 25/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 16 đối tượng liên quan đến các vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phường Thanh Khê.

Theo cơ quan công an, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn, khiêu khích, thách thức nhau trên mạng xã hội. Qua điều tra, lực lượng chức năng làm rõ hai lần tụ tập, mang hung khí đi tìm người đánh nhau.

Công an thực hiện lệnh khởi tố các đối tượng.

Trước đó, vào tối 1/9, Nguyễn Đức Hiếu, Trần Văn Hải, Võ Gia Khang, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Quang Hùng, Võ Đình Quốc, Đào Lê Quân và Phạm Ngọc Bảo tụ tập tại quán cà phê Xanh, số 249 Hà Huy Tập, phường Thanh Khê. Tại đây, Hiếu rủ cả nhóm đi tìm các nhóm thanh niên khác gây sự, đánh nhau. Hiếu tiếp tục gọi thêm Nguyễn Hoàng Huy Tuấn, Nguyễn Thành Trung, Lê Đình Trung Trực; Trực rủ Phạm Mạnh Long, còn Long gọi thêm Lê Nguyễn Gia Bảo, Trần Duy Hoàng và Võ Thanh.

Khoảng 1h30 ngày 2/9, 8 người trong nhóm đến bờ hồ đường Hà Huy Tập lấy kiếm, tuýp sắt đã cất giấu từ trước. Khi di chuyển đến khu vực cầu vượt Ngã ba Huế, nhóm gặp thêm 7 người đi trên 3 xe mô tô, mang theo ba chĩa và tuýp sắt. Hai nhóm nhập lại, chạy xe qua nhiều tuyến đường tìm người để khiêu khích, đánh nhau. Các đối tượng chạy xe hơn 80km/h, nẹt pô, lạng lách, đánh võng và vượt đèn đỏ.

Tiếp đó, khoảng 1h ngày 8/11, Trần Đình Vương Bảo, Hồ Công Nguyên Khương, Lương Trần Đức Mạnh Quân và Nguyễn Đăng Nguyên tập trung tại nhà Quân ở K94 Phạm Nhữ Tăng, phường Thanh Khê, chuẩn bị hung khí tìm nhóm thanh niên tên “Nam Trân” để đánh nhau.

Sau đó, Phạm Mạnh Long chở Nguyễn Hữu Anh Trình đến, Trần Văn Hải chở Nguyễn Đức Hiếu tham gia. Tổng cộng 9 đối tượng đi trên 4 xe mô tô, gồm: Quân chở Bảo và Trần Vũ Công Danh; Long chở Trình; Khương chở Nguyên; Hải chở Hiếu.

Trong nhóm, Danh mang theo tuýp sắt gắn lưỡi dao, Trình cầm ná, Hiếu mang tuýp sắt và bình xịt hơi cay. Nhóm còn ghé bờ kênh đường Hà Huy Tập nhặt 2 vỏ chai bia rồi tiếp tục chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ qua nhiều tuyến đường.

Cơ quan công an đã tạm giữ 5 xe mô tô, 1 bình xịt hơi cay, 1 kiếm katana và 1 dao tự tạo dài khoảng 175 cm, có lưỡi kim loại dài 40 cm gắn vào ống tuýp sắt.

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 20 đối tượng liên quan, trong đó 4 người dưới 16 tuổi, 16 người trên 16 tuổi; riêng Đào Lê Quân đã đủ 18 tuổi. Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo điểm b khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 16 đối tượng để điều tra theo quy định.