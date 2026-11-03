Bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả quy mô lớn

Ngày 2-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 11 đối tượng, gồm: Nguyễn Hồng Lam, Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Thị Liệu, Nguyễn Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Minh Duyên, Đỗ Thành Nam, Lý Lâm Cường, Mai Văn Bình, Nguyễn Thanh Hùng, Hoàng Văn Kiên và Mai Thị Thanh Hương về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón”.

Cơ quan Công an khởi tố, bắt tạm giam 11 đối tượng trong đường dây sản xuất, buôn bán phân bón giả.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (CSKT)- Công an TP Hồ Chí Minh, phát hiện nhóm đối tượng, doanh nghiệp có hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” do đối tượng Nguyễn Hồng Lam cầm đầu, với quy mô và số lượng đặc biệt lớn. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng CSKT đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh xác lập Chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Sau một thời gian tích cực thu thập chứng cứ, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ xác định các đối tượng thành lập nhiều công ty rồi sử dụng tư cách pháp nhân, chức năng hoạt động của các công ty để tổ chức nhập khẩu phân bón có xuất xứ Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Lào… tập kết tại kho ở KCN Sóng Thần 1 (phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh).

Tiếp đó, các đối tượng liên hệ móc nối với doanh nghiệp in ấn bao bì để đặt in các loại bao bì phân bón mang nhãn hiệu và thông tin xuất xứ có chỉ dẫn địa lý nước ngoài khác với thực tế hàng hóa nhập khẩu để tổ chức sang chiết, đóng bao thành hơn 20 loại phân bón có nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài với giá trị cao hơn, được tiêu thụ nhiều trên thị trường Việt Nam. Các đối tượng thông qua hội nhóm, trang mạng xã hội để tiêu thụ tại nhiều tỉnh thành phía Nam và Tây Nguyên, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan Công an thu giữ 2.157 tấn phân bón và nhiều thiết bị, phương tiện để sản xuất phân bón giả.

Xác định hoạt động sản xuất phân bón giả sẽ gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, quyền lợi của người nông dân nên Phòng CSKT đã huy động lực lượng trinh sát, kiên trì bám sát địa bàn, thu thập chứng cứ, xác minh các đầu mối liên quan nhằm làm rõ các nhóm đối tượng cầm đầu, nhóm đối tượng tham gia thực hiện sản xuất, in ấn bao bì và các nơi tiêu thụ…

Sau quá trình tập trung lực lượng điều tra, xác minh, củng cố tài liệu và chứng cứ, ngày 29-9-2026, Phòng CSKT- Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức phá án, bắt giữ các đối tượng liên quan khi đang thực hiện hoạt động sản xuất phân bón giả. Khám xét khẩn cấp và tạm giữ tổng cộng 98.609 bao phân (tổng khối lượng 2.157 tấn), trong đó có 4.469 bao phân giả; thu giữ nhiều thiết bị, phương tiện liên quan đến hoạt động sản xuất phân bón giả.

Mở rộng điều tra, cơ quan Công an xác định các đối tượng bắt đầu hoạt động sản xuất phân bón giả từ năm 2025 đến nay. Đồng thời, móc nối với Giám đốc và Trưởng phòng kinh doanh của Công ty CP Vina Tân Á để đặt in bao bì có xuất xứ của nước ngoài để thực hiện sản xuất phân bón giả.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 11 đối tượng về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phân bón” và tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.