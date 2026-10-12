Bắt tài xế sử dụng ma túy gây tai nạn chết người

Tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với A Drôss. Ảnh: CACC

Ngày 12/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam A Drôss (SN 2003, trú tại xã Đăk Rơ Wa, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ". Trước đó, người này điều khiển xe máy sau khi sử dụng ma túy, gây tai nạn khiến một người tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 17h ngày 17/7/2026, A Drôss điều khiển xe máy lưu thông trên đường dẫn lên cầu số 1, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi. Khi đến giao lộ giữa đường dẫn lên cầu số 1 và đường vành đai khu Trung tâm hành chính cũ, xe máy do Drôss điều khiển tông vào xe đạp của ông P.T.V. (trú tại phường Kon Tum), khiến nạn nhân tử vong.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng Công an đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân và kiểm tra chất kích thích đối với người điều khiển phương tiện. Kết quả xét nghiệm cho thấy A Drôss dương tính với ma túy loại Methamphetamine. Người này khai đã sử dụng ma túy trước thời điểm xảy ra tai nạn 2 ngày.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam A Drôss để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không điều khiển phương tiện sau khi sử dụng ma túy, rượu bia hoặc các chất kích thích gây ảnh hưởng đến khả năng điều khiển phương tiện, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông.