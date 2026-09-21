Bắt tài xế Lê Thị Hoài Minh SN 1981, lộ bí mật trong cuộn giấy vệ sinh trên ô tô

Ngày 21/9, theo tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, Công an xã Triệu Phong đã phối hợp bắt quả tang đối tượng nữ vận chuyển, tàng trữ 188 viên nén nghi là ma túy tổng hợp

Theo đó, ngày 16/9, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện một ô tô Hyundai Grand i10 biển kiểm soát 74A-334.37 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Thời điểm kiểm tra, trên xe có một phụ nữ ngồi ở ghế lái, được xác định là Lê Thị Hoài Minh, sinh năm 1981, trú tại Khu phố 1, phường Quảng Trị.

Bắt Lê Thị Hoài Minh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị.

Kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện tại khu vực ghế lái một cuộn giấy vệ sinh. Bên trong có một đoạn ống nhựa màu trắng, bịt kín hai đầu, chứa 30 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Tiếp tục kiểm tra túi xách màu đen đặt tại ghế phụ, lực lượng chức năng phát hiện một ngăn phụ có một cuộn giấy vệ sinh chứa hai đoạn ống nhựa bịt kín hai đầu. Một ống màu trắng chứa 10 viên nén màu hồng và một ống màu xanh sọc trắng chứa 8 viên nén màu hồng, đều nghi là ma túy.

Làm việc với cơ quan chức năng, Minh khai nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, được cất giấu với mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời.

Khám xét phòng của Lê Thị Hoài Minh. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị. ↵

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Thị Hoài Minh để điều tra về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, đồng thời tạm giữ và niêm phong các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Minh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện và thu giữ thêm 140 viên nén màu hồng nghi là ma túy.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định của pháp luật.