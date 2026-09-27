Bắt tài xế lái xe Mercedes gây tai nạn khiến 2 người bị thương nặng rồi bỏ chạy

Ngày 27/9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thái Tuấn (SN 2002; thường trú phường Vũng Tàu) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, tối 20/9, anh Nguyễn Đình H. (SN 2006, ngụ phường Tân Thành) lái xe máy trên đường Trương Công Định theo hướng từ đường Lê Hồng Phong đi đường Thống Nhất mới, phía sau chở chị ruột Nguyễn Thị T. (SN 1999, cùng địa chỉ).

Ảnh cắt từ clip vụ việc.

Tuấn cùng chiếc ô tô gây tai nạn.

Khi đến đường Trương Công Định, phường Vũng Tàu, xe máy do anh H. điều khiển bị một chiếc xe ô tô đi từ phía sau đến va chạm khiến hai anh chị và xe máy té ngã xuống đường.

Sau khi gây tai nạn, xe ô tô không dừng lại mà người điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Camera ghi lại vụ việc và được đăng tải trên các trang mạng xã hội, gây dư luận, bức xúc trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM chủ trì phối hợp với các đơn vị khám nghiệm hiện trường, truy tìm người điều khiển và chiếc xe ô tô bỏ trốn.

Quá trình điều tra truy xét, đến sáng ngày 21/9, cảnh sát phát hiện chiếc xe ô tô gây tai nạn bỏ chạy là xe ô tô có màu sơn trắng, nhãn hiệu Mercedes, mang biển kiểm soát 72A-786.27 đỗ tại khu vực trước số 75 Bà Huyện Thanh Quan, phường Vũng Tàu.

Công an xác định Tuấn là người lái xe ô tô gây tai nạn nên đưa về trụ sở làm việc. Tại công an, Tuấn khai nhận khoảng 21h25 ngày 20/9, Tuấn lái ô tô đến nhà hàng tiệc cưới Aroma Center tại đường Hoàng Hoa Thám để đón người quen.

Tuấn ra chỗ đậu xe ô tô biển số 72A-786.27 trên đường Bà Huyện Thanh Quan lấy xe, sau đó điều khiển ra đường Lê Hồng Phong, rẽ phải vào đường Trương Công Định.

Khi đến khu vực trước số 313 Trương Công Định thì xe va chạm vào phía sau xe máy do anh H. điều khiển. Khi thấy cả 2 bị té ngã xuống đường, lo sợ trách nhiệm nên Tuấn đã lái xe bỏ trốn.

Sau tai nạn, anh H. và chị T. được chuyển đến cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh H. và chị T. đủ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thái Tuấn.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ.