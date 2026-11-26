Ông Woraphot Yingcharoen, 63 tuổi, đã gọi người bắt rắn sau khi phát hiện con trăn khổng lồ lẩn khuất gần chuồng thú cưng của mình vào ngày 19/11, ở tỉnh Suphanburi, Thái Lan.

Các chuyên gia đã đến với những cây sào bắt rắn để bắt con vật đang cuộn chặt trên xà nhà.

Đoạn clip cho thấy các nhân viên đã tóm được con trăn trước khi kéo nó xuống sàn. Sau một cuộc vật lộn ngắn, họ đã khống chế được con vật và đo được chiều dài của nó là 3,6 mét và nặng gần 18kg.

Con trăn ẩn nấp trên xà nhà. Ảnh: Tnews

Sau đó, nó được cho vào bao tải và thả về môi trường sống tự nhiên của nó, tránh xa các khu dân cư.

Ông Woraphot, người điều hành một tiệm rửa xe cùng vợ, cho biết họ đã nuôi nhiều con mèo ở nhà nhưng chúng dần biến mất, chỉ còn lại một con.

Ông nói: "Tôi bắt đầu lo lắng khi có thứ gì đó đang săn đuổi chúng, vì vậy tôi đã nhốt con mèo cuối cùng vào lồng để giữ an toàn cho nó.

Sáng nay, tôi đang đi vào nhà vệ sinh thì nhận thấy có thứ gì đó đang chuyển động trên trần nhà. Khi nhìn lên, tôi kinh hoàng phát hiện con trăn khổng lồ đang ẩn nấp phía trên mình.

Con trăn dài 3,6 mét bị bắt. Ảnh: Tnews

Trước đây nhà chúng tôi cũng từng có rắn vào nhưng chưa bao giờ thấy con nào to như thế này. Nó to bằng cả bắp chân người.

Tôi tin rằng nó đến đây để săn mèo. Nếu tôi không nhốt con mèo cuối cùng vào lồng an toàn, tôi e rằng con trăn có thể đã nuốt chửng nó".

Trăn lưới được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong thành phố, dẫn đến xung đột với con người.

Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.