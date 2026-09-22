Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò vào bếp nhà dân

Anh Baow, 25 tuổi, đã phát hiện con trăn gấm dài 4 mét trên nóc tủ bếp nhà mình ở Bangkok, Thái Lan. Điều này khiến người đàn ông hoảng loạn gọi điện cầu cứu để bắt con vật không mời mà đến vào ngày 14/9.

Baow kể lại rằng ban đầu anh đã gọi bảo vệ khu nhà đến giúp, nhưng họ không có thiết bị phù hợp để bắt nó. Sau đó, anh liên hệ với những người bắt rắn địa phương để bắt con vật.

Đoạn clip cho thấy con trăn di chuyển trên nóc tủ bếp màu trắng. Nó đang bò xung quanh dường như đang tìm kiếm thức ăn, trong khi các chuyên gia về động vật hoang dã và gia đình quan sát từ một khoảng cách an toàn.

Con trăn được phát hiện trên tủ bếp nhà dân. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Những người bắt rắn sau đó đã kéo được con trăn từ trên nóc tủ xuống sàn nhà. Sau đó, nhóm bắt con vật đặt vào bao tải để thả nó vào một khu rừng cách xa khu dân cư.

Baow nhớ lại rằng anh là người đầu tiên trong gia đình nhìn thấy con trăn, vì vợ và con trai anh đang ngủ. Sau đó, anh đánh thức cả nhà dậy và báo cho họ biết những gì mình đã thấy.

Baow nói: "Tôi là người đầu tiên nhìn thấy con trăn và tôi rất sốc vì nó rất to. Tôi nghĩ có lẽ nó đã chui vào qua trần nhà bếp".

Trăn rất phổ biến ở châu Á vì khí hậu nhiệt đới ấm áp và độ ẩm cao tạo điều kiện lý tưởng cho sự sinh tồn của chúng. Rừng, vùng đất ngập nước và đất nông nghiệp cung cấp nơi trú ẩn dồi dào và nguồn thức ăn ổn định như chuột và chim.