Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường

Một phen hoảng hốt đã xảy ra tại một trường học ở tỉnh Phayao, miền Bắc Thái Lan, khi một con trăn khổng lồ bất ngờ xuất hiện ngay trong khuôn viên trường.

Theo đoạn clip chia sẻ trên Newsflare con trăn được phát hiện đang chậm rãi trườn qua bụi rậm, sát bức tường của trường. Sự xuất hiện bất ngờ của con vật khiến giáo viên và học sinh lo lắng, buộc nhà trường phải nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Trong đoạn video được ghi lại tại hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tiếp cận và khống chế con trăn một cách cẩn thận. Con vật có chiều dài khoảng 4 mét, kích thước đủ khiến nhiều người chứng kiến không khỏi kinh ngạc. Sau khi được bắt giữ, con trăn được đưa vào một bao tải và dự kiến thả trở lại môi trường tự nhiên, thay vì bị tiêu diệt.

Thầy cô phát hiện con trăn trong bụi rậm, sát bức tường của trường. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Trăn lưới là loài rắn lớn phổ biến tại nhiều khu vực Đông Nam Á. Chúng thường sinh sống trong rừng, đầm lầy, ven kênh rạch và đôi khi xuất hiện tại các khu dân cư, thành phố nơi nguồn thức ăn dồi dào. Điều này cũng khiến những cuộc chạm trán giữa con người và loài trăn ngày càng dễ xảy ra.

Trăn lưới là một trong những loài bò sát có kích thước lớn nhất thế giới, có thể săn nhiều loại con mồi như chuột, chim, chó, mèo và các động vật khác. Do đó, sự xuất hiện bất ngờ của cá thể dài 4 mét trong khuôn viên trường đã khiến giáo viên, học sinh không khỏi bất ngờ và thu hút sự chú ý.