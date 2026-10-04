Bắt sống trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào ký túc xá nữ

Theo Free press journal, sự hoảng loạn lan rộng tại một ký túc xá nữ sinh ở Sagar, Madhya Pradesh, Ấn Độ, sau khi các nữ sinh phát hiện con trăn khổng lồ trong phòng tắm ở khu Tili. Con trăn ước tính dài khoảng 3 mét, đã khiến các nữ sinh trong ký túc xá giật mình và lập tức kêu cứu.

Các sinh viên đã báo cho ban quản lý ký túc xá ngay khi phát hiện con vật. Sau đó, người bắt rắn chuyên nghiệp Aqeel Baba đã được gọi đến hiện trường để bắt con trăn một cách an toàn.

Trăn khổng lồ được tìm thấy trong nhà vệ sinh ký túc xá nữ. Ảnh: X

Sau khi đến ký túc xá, Aqeel Baba kiểm tra phòng tắm và phát hiện ra con trăn. Anh cẩn thận tiếp cận nó rồi bắt đầu công tác giải cứu trong khi sinh viên và nhân viên quan sát từ một khoảng cách an toàn.

Sau một hồi vật lộn ngắn, người bắt rắn đã tóm được con trăn mà không làm nó bị thương. Con vật sau đó được đưa ra khỏi phòng tắm.

Theo Aqeel Baba, các sinh viên đã phát hiện con trăn sau khi vào nhà vệ sinh và ngay lập tức thông báo cho ban quản lý ký túc xá. Phản ứng nhanh chóng của họ đã giúp đảm bảo rằng con trăn có thể được giải cứu mà không gây hại cho cả sinh viên lẫn con vật.

Khu vực Tili nằm gần địa hình đồi núi và có thảm thực vật tự nhiên, tạo môi trường thích hợp cho rắn và các loài động vật hoang dã khác.

Aqeel Baba cho biết đã nhiều lần phát hiện trăn trong các tòa nhà xung quanh. Aqeel Baba khẳng định anh đã giải cứu khoảng 70 đến 75 con trăn từ khu vực này và những con rắn được giải cứu sau đó đã được thả về môi trường sống tự nhiên dưới sự chứng kiến của các quan chức Sở Lâm nghiệp.