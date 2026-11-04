Bắt sống rắn hổ mang chúa nặng 16kg bò lên cửa sổ nhà dân

Theo Sohu, ngày 25/10, một cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra tại khu dân cư ở Liupanshui, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, khi con rắn lớn bò lên lan can bên ngoài cửa sổ ngôi nhà và bắt đầu trườn quanh. Ông Zhu, một cư dân trong khu vực, đã vô cùng sợ hãi khi phát hiện ra cảnh tượng này.

Ông Zhu cũng cho biết ông chưa từng thấy con rắn nào lớn như vậy trước đây và đoán rằng nó có thể đã bò đến vì tòa nhà dân cư nằm gần ngọn núi.

Con rắn hổ mang chúa nặng 16kg bị bắt. Ảnh: Haberler

Sau vụ việc, lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và xác nhận con rắn nặng 16 kg, là rắn hổ mang chúa, một loài động vật hoang dã được bảo vệ cấp II ở Trung Quốc.

Thông tin công khai cho thấy rắn hổ mang chúa là một loài rắn lớn và mạnh mẽ, có chiều dài trung bình từ 3,6 đến 4 mét và nặng khoảng 12 kg.

Nọc độc của rắn hổ mang chúa chứa các chất độc thần kinh. Nếu không được tiêm thuốc giải độc kịp thời sau khi bị cắn, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%-60%.

Zhou Shengbo, nghiên cứu sinh của nhóm đổi mới bảo tồn và sử dụng đa dạng rắn thuộc Viện Sinh học Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc cho biết: "Rắn hổ mang chúa sẽ đuổi theo người khi bị khiêu khích, vì vậy đừng bao giờ khiêu khích chúng khi gặp phải và luôn luôn lùi về khoảng cách an toàn.

Hầu như mỗi năm đều có trường hợp tử vong do rắn hổ mang chúa gây ra, hơn nữa ở các tỉnh phía Nam, thời gian ngủ đông của nó cũng rất ngắn hoặc không ngủ đông, đôi khi vào tháng Giêng vẫn có thể nhìn thấy rắn hổ mang chúa phơi nắng. Do đó, những người đi bộ đường dài không đi vào rừng cây rậm rạp sau để tránh tiếp xúc với nó".