Bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Theo Detik, con rắn hổ mang chúa dài 2,5 mét đã bò vào nhà một người dân và đậu trên yên xe máy trong giây lát tại làng Dukuhpicung, huyện Luragung, tỉnh Kuningan, Indonesia. Sau đó, con rắn di chuyển vào chuồng gà, gây khó khăn cho các nhân viên cứu hộ trong quá trình giải cứu.

Trưởng phòng Cứu hỏa Kuningan, Andri Arga Kusuma, giải thích rằng con rắn được phát hiện lần đầu tiên vào khoảng 6h chiều ngày 8/10, tại nhà của Yani (35 tuổi). Lúc đó, cháu gái của Yani là Puspita Sari đã nhìn thấy con rắn trong sân và ở trên yên xe máy. Thấy con rắn hổ mang lớn, Puspita lập tức hét lên cầu cứu người dân xung quanh.

Con rắn hổ mang khổng lồ dài 2,5 mét. Ảnh; Detik

Nghe thấy tiếng la hét, người dân tập trung lại và cố gắn đuổi con rắn đi. Tuy nhiên, con rắn không chịu rời đi mà chui vào chuồng gà. Lo sợ nguy hiểm, người dân không dám đến gần và lập tức gọi điện cho sở cứu hỏa.

Sau khi nhận được báo cáo, Sở Cứu hỏa Kuningan đã cử 4 nhân viên đến hiện trường. Khi họ đến nơi, con rắn đã chui vào chuồng gà chật hẹp, khiến các nhân viên gặp khó khăn trong việc tiếp cận nó. Tuy nhiên, sau 5 phút nỗ lực, cuối cùng con rắn cũng đã được đưa ra ngoài.

Trước sự việc này, Sở Cứu hỏa Kuningan đã kêu gọi người dân giữ gìn vệ sinh và bịt kín tất cả các lỗ hổng có thể cho phép rắn xâm nhập. Theo họ, rắn vào khu dân cư vì nhiều lý do, chẳng hạn như tìm chuột hoặc côn trùng, tìm nơi trú ẩn ấm áp.