Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh

Một cuộc giải cứu đầy kịch tính đã diễn ra tại ngôi làng ở Paonta Sahib, Himachal Pradesh, Ấn Độ, sau khi con rắn hổ mang chúa được phát hiện đang ẩn náu bên trong nhà vệ sinh, theo India today.

Người bắt rắn địa phương Bhupender Singh đã đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm là đuổi con rắn hổ mang chúa ra ngoài, sử dụng một cây gậy để đẩy con vật về phía lối ra khi nó liên tục ngẩng đầu lên và dường như lao về phía anh ta.

Một clip về màn giải cứu đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và người xem hết lời khen ngợi lòng dũng cảm phi thường của Bhupender Singh.

Singh đã liều lĩnh dùng gậy đuổi con rắn hổ mang chúa ra khỏi nhà vệ sinh trong khi nhiều người đứng bên ngoài theo dõi.

Con rắn hổ mang chúa sau đó ngẩng cao đầu và có vẻ như tấn công Bhupender Singh, buộc anh ta phải lùi lại.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Bhupender Singh cũng tóm được một đầu con rắn và kéo nó ra khỏi nhà vệ sinh. Một người khác sau đó đến với một bao tải và 2 người đàn ông cùng nhau khống chế con rắn hổ mang chúa.

Con rắn hổ mang được đưa ra khỏi nhà vệ sinh. Ảnh: India today

Con rắn tiếp tục giãy giụa khi những người đàn ông cố gắng nhét nó vào trong bao tải. Cuối cùng họ cũng tóm được con vật và đưa nó ra khỏi khu dân cư.

Con rắn hổ mang chúa đã được giải cứu và thả về rừng.

Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới, với những cá thể đặc biệt lớn có thể đạt chiều dài hơn 5 mét.

Không giống như nhiều loài rắn độc khác, nó chủ yếu ăn các loài rắn khác, bao gồm cả các loài rắn độc nhỏ hơn.

Rắn hổ mang chúa được tìm thấy ở một số vùng thuộc tiểu lục địa Ấn Độ và Đông Nam Á, thường sinh sống trong rừng và các khu vực gần suối, sông và các nguồn nước khác.