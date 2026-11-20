Con rắn cái lớn này đã gây ra sự hoảng loạn khi nó bò vào khoang động cơ của một chiếc Isuzu màu trắng đậu bên ngoài một ngôi nhà ở Chonburi, Thái Lan, vào ngày 16/11.

Pan Onchan, 56 tuổi, cho biết bà nghe thấy chó của mình sủa rất to trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ và phát hiện ra thứ gì đó đang di chuyển.

Bà nói: "Lúc đầu, tôi nghĩ mình nhìn thấy một chiếc xe tải chở voi. Sau đó, tôi nhận ra đó là một con rắn khổng lồ đang chui vào xe bán tải của con trai tôi".

Con rắn hổ mang bị bắt. Ảnh cắt từ clip/Khaosod

Người nội trợ kinh hãi sau đó mở nắp capo và đối mặt với một con rắn hổ mang chúa cái đang cuộn tròn quanh bình ắc quy.

Bà Pan nhanh chóng lùi lại và gọi người bắt rắn, lo sợ loài bò sát cực độc này có thể tấn công ai đó trong nhà.

Nữ chuyên gia bắt rắn Kanokwan Thongdaeng, 42 tuổi, sau đó đã đến cùng nhóm của mình để bắt con vật.

Nhưng việc bắt rắn gặp khó khăn vì con vật đã quấn chặt lấy một số bộ phận động cơ. Các tình nguyện viên đầu tiên đã tóm lấy đầu con rắn trước khi một chuyên gia thò tay vào khoang động cơ và kéo nó ra bằng tay không.

Nhóm đã đưa con rắn ra khỏi khu vực sau 30 phút mà không ai bị thương.

Con rắn hổ mang chúa cái dài khoảng 3 mét và nặng từ 3 đến 4 kg. Lực lượng cứu hộ cho biết nó đang trong độ tuổi sinh sản.

Bà Kanokwan cảnh báo người dân không nên tiếp cận hoặc cố gắng bắt rắn độc.

Bà nói: "Mọi người không bao giờ nên cố gắng bắt hoặc tiếp cận rắn hổ mang chúa. Nó cực độc và có thể gây chết người. Hãy lập tức tránh xa và gọi cho lực lượng cứu hộ được đào tạo để xử lý nó một cách an toàn".

Rắn hổ mang là loài rắn cực độc và vết cắn của chúng có thể cực kỳ nguy hiểm, với nọc độc có thể ảnh hưởng đến hệ thần kinh và dẫn đến suy hô hấp nếu không được điều trị.