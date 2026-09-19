Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét ẩn nấp sau tủ quần áo

Con rắn đen lớn này được tìm thấy bị kẹt giữa cửa sổ và mặt sau của tủ quần áo tại một ngôi nhà ở tỉnh Kamphaeng Phet, Thái Lan, vào ngày 15/9.

Nongkran Khamkhom, 46 tuổi, cho biết cô nghe thấy tiếng sột soạt gần cửa sổ trước khi nhìn thấy con rắn độc đang bò vào nhà.

Con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét bị bắt. Ảnh cắt từ clip/Newsflare

Người mẹ 3 con này đã hét lên và chạy khỏi phòng trước khi gọi những người bắt rắn đến để bắt con rắn nguy hiểm.

Đoạn clip cho thấy các chuyên gia mở cửa sổ và phát hiện con rắn hổ mang chúa đang cuộn tròn trong không gian chật hẹp phía sau tủ quần áo. Họ đã sử dụng gậy bắt rắn để khống chế và kéo nó ra khỏi khe hẹp.

Một tình nguyện viên sau đó đã giữ chặt con rắn hổ mang trước khi dùng tay không tóm lấy cổ khi nó nhe nanh. Con vật được nhét vào một bao tải để thả về tự nhiên, cách xa khu dân cư.

Nongkran thở phào nhẹ nhõm nói: "Tôi nghe thấy tiếng sột soạt gần cửa sổ nên ra xem thử và thấy con rắn đang trườn vào nhà. Tôi lập tức gọi đội cứu hộ đến giúp. Trước đây nhà tôi từng có rắn hổ mang và rắn chuột vào, nhưng đây là lần đầu tiên rắn hổ mang chúa vào nhà".

Rắn hổ mang chúa nằm trong số những loài rắn độc dài nhất thế giới. Nọc độc của chúng tấn công hệ thần kinh và có thể gây suy hô hấp và ngừng tim trong trường hợp nặng.

Một con rắn hổ mang chúa trưởng thành có khả năng tiêm đủ nọc độc chỉ trong một vết cắn để giết chết nhiều người hoặc thậm chí cả một con vật lớn như voi, mặc dù các trường hợp rắn cắn người tương đối hiếm.