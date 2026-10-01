Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét bò vào gầm giường nhà dân

Theo lời kể của người dân này, vào tối 27/9, khi chuẩn bị đi ngủ, bà ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ dưới nệm.

Cho rằng có con vật nào đó đã thải phân, bà nhìn xuống gầm giường và bất ngờ đối mặt với con rắn hổ mang chúa đực đang cuộn tròn bên dưới.

Người chủ nhà hoảng sợ đã lập tức gọi cho Tổ chức Bảo tồn Bò sát Asih Tabanan và một nhóm đã đến vào ngày 28/9 để bắt con rắn nguy hiểm này.

Con rắn hổ mang bị bắt khi bò vào gầm giường nhà dân. Ảnh cắt từ clip/newsflare

Đoạn clip cho thấy người bắt rắn đang kéo con vật ra ngoài khi nó phình mang và lộ ra răng nanh. Anh ta né tránh những cú tấn công của con rắn trước khi tóm lấy cổ nó bằng tay đeo găng.

Con rắn được xác định là một con rắn hổ mang chúa đực, dài hơn 3,3 mét.

Người bắt rắn cho biết: "Cần lưu ý rằng loài này thường không tấn công trừ khi bị khiêu khích. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn gặp phải rắn độc".

Trưởng ban tổ chức, bà Astrid, cho biết người dân đã phát hiện một con rắn bò trước nhà 3 ngày trước đó, nhưng cho rằng nó chưa vào trong nhà.

Bà nói thêm rằng con rắn không làm tổ dưới gầm giường và được cho là đang ẩn náu ở đó sau khi ăn.

Tổ chức Bò sát Tabanan Asih sơ tán một con rắn hổ mang chúa ở làng Batu Aji, quận Kerambitan, Tabanan, Bali, Indonesia, vào ngày 28/9. (Ảnh: Tổ chức Bò sát Asih.)

Sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa con rắn ra khỏi nhà.

Rắn hổ mang chúa trước đây đã từng được tìm thấy bên trong nhà ở và biệt thự tại khu vực Tabanan, Indonesia, một phần môi trường sống tự nhiên của loài này ở Bali. Những con rắn này có thể tiến gần đến nhà cửa khi tìm kiếm thức ăn hoặc nơi trú ẩn.