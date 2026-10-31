Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 1,9 mét bò vào động cơ ô tô

Theo Newsflare, con rắn hổ mang chúa dài khoảng 1,9 mét này đã gây hoang mang khi nó bò ngang qua một con đường làng ở huyện Tây Kutai, tỉnh Đông Kalimantan, Indonesia, vào chiều ngày 26/10.

Con rắn được nhìn thấy bò vào chiếc xe bán tải đang đậu trước khi người dân hoảng sợ gọi điện báo cho sở cứu hỏa.

Đoạn clip cho thấy các nhân viên được trang bị dụng cụ xử lý động vật hoang dã đã mở khoang động cơ của xe tải và tìm thấy con rắn hổ mang cuộn tròn bên trong.

Họ sử dụng gậy bắt rắn để kéo con rắn ra khỏi chỗ ẩn nấp trước khi một lính cứu hỏa dùng tay đeo găng tóm lấy đầu nó.

Con rắn hổ mang bị bắt. Ảnh cắt từ clip/Kubar24jam

Con rắn sau đó đã được thả vào một khu rừng cách xa khu dân cư để ngăn ngừa việc tiếp xúc với người dân trong tương lai.

Rắn hổ mang chúa được tìm thấy ở nhiều vùng của Indonesia, bao gồm Sumatra và Kalimantan, nơi chúng sinh sống trong rừng và các đồn điền.

Nọc độc mạnh của chúng giết chết hàng nghìn người mỗi năm trên khắp Đông Nam Á và Ấn Độ, khiến chúng trở thành một trong những loài rắn nguy hiểm nhất còn sống.

Phương Linh (t/h)