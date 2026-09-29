Bắt sống con trăn khổng lồ dài 3 mét bò vào nhà dân

Theo Newsflare, camera gắn trên người một nhân viên cứu hộ đã ghi lại cảnh họ bắt con trăn gấm dài 3 mét đang chắn ngang bậc thềm của một ngôi nhà ở Bangkok, Thái Lan.

Con trăn gấm dài 3 mét này đã gây hoang mang khi được phát hiện nằm dài trên bậc thềm bê tông của ngôi nhà trên đường Soi Phutthabucha 30.

Những cư dân hoảng sợ đã gọi cho người bắt rắn lúc 23h03 ngày 23/9 vì con vật đang chắn đường vào nhà họ.

Con trăn được phát hiện trên bậc thềm. Ảnh cắt từ clip.

Đoạn clip từ camera ghi lại cho thấy những người cứu hộ cẩn thận tiếp cận con trăn khi nó nằm trên bậc thềm bê tông.

Họ khống chế con vật bằng một cây sào và đưa nó ra khỏi nhà mà không ai bị thương.

Con trăn sau đó được đưa đến Trạm Cứu hỏa và Cứu hộ Rat Burana để xử lý thêm. Các nhân viên tin rằng nó đã bò ra từ một con kênh cạnh nhà.

Trăn gấm được tìm thấy khắp Đông Nam Á, nơi chúng sống trong rừng, đầm lầy, kênh rạch và thậm chí cả trong thành phố, khiến chúng xung đột với con người.

Loài này là một trong những loài rắn lớn nhất thế giới và có thể ăn thịt người, mèo, chó, chim, chuột và các loài rắn khác.