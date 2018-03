Bắt số lượng lớn da bò ôi thối trên QL19

Chiều 25/3, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ-đường sắt Công an tỉnh Bình Định bắt giữ một số lượng lớn da bò đã bốc mùi hôi thối đang vận chuyển trên Quốc lộ 19.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 25/3, tổ tuần tra kiểm sát thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Bình Định đang làm nhiệm vụ trên tuyến QL19, đến Km 56 thuộc xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) thì phát hiện chiếc ô tô tải mang BKS 81C - 026.35 do Võ Văn Hiền (SN 1972) ở TX An Khê (Gia Lai) điều khiển có dấu hiệu khả nghi nên đã cho dừng chiếc xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, tổ tuần tra phát hiện một số lượng rất lớn da bò chưa rõ nguồn gốc đã bốc mùi hôi thối đang được vận chuyển trong xe. Tổ tuần tra đã lập biên bản, đưa tang vật cùng tài xế về cơ quan để làm việc.

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra số lượng và kiểm tra nguồn gốc của lượng da bò nói trên để điều tra, xử lý.

Chiếc xe chở da bò hôi thối chưa rõ nguồn gốc.

ĐÌNH THUNG