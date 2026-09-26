Bắt 'quái xế' tăng ga đâm trực diện chiến sĩ CSGT

Ngày 26/9, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Nhân (SN 2005, trú tại phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 15h07 ngày 10/9, Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 1, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động trên tuyến Quốc lộ 63, đoạn thuộc địa phận ấp An Bình, xã Bình An.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, Thiếu tá Trần Ngọc Nam phát hiện Nhân điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 68AC-015.01 nhưng không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, đối tượng không những không dừng lại mà còn cố tình tăng ga bỏ chạy, tông thẳng vào Thiếu tá Nam đang đứng phía trước. Cú va chạm mạnh khiến cả hai ngã văng xuống đường bất tỉnh và phải lập tức đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Xe máy bị hư hỏng nghiêm trọng.

Công an tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Minh Nhân. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Kết quả kiểm tra, xác minh từ cơ quan chức năng cho thấy Nguyễn Minh Nhân điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, đồng thời trong cơ thể có chứa nồng độ cồn và chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Nhân đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.