Bắt quả tang vụ khai thác cát trái phép ở đầm Thị Nại

Cán bộ Đồn Biên phòng Nhơn Lý bắt quả tang ông Đỗ Tiến Anh khai thác cát trái phép. Ảnh: Công Cường

Lúc 20 giờ 45 phút ngày 7/10, trong quá trình tổ chức tuần tra tại khu vực đầm Thị Nại, tổ công tác Đồn Biên phòng Nhơn Lý (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phát hiện ông Đỗ Tiến Anh (trú tại xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai) đang vận hành 2 máy bơm động cơ Diesel để hút cát trái phép từ lòng đầm tại vị trí có tọa độ 13°51’33”N - 109°13’44”E (thuộc địa bàn xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai).

Tiếp tục truy vết theo hệ thống đường ống dẫn dài khoảng 400 mét về phía bờ Tây, tổ công tác phát hiện thêm ông Đỗ Phương Đại, ở cùng địa phương đang trực tiếp điều khiển đầu ống để xả lượng cát bơm được lên nền bãi chứa.

Tổ công tác Đồn Biên phòng Nhơn Lý đã yêu cầu các đối tượng dừng ngay mọi hoạt động vi phạm, tiến hành lập biên bản ghi nhận hiện trường và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.