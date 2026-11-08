Bắt quả tang vợ vào khách sạn với nhân tình, chồng bất ngờ nói ra điều lo ngại với cảnh sát

Theo NDTV, sự việc xảy ra tại một khách sạn trên đường Chaprauli, thuộc thị trấn Baraut, huyện Baghpat vào ngày 16/6/2025. Người phụ nữ được cho là đã đến khách sạn cùng một người đàn ông tên Shobhit. Không lâu sau, chồng cô cùng gia đình chồng xuất hiện tại đây. Theo nhận định ban đầu, họ đã theo dõi người phụ nữ trước đó.

Khi nhìn thấy chồng và người thân, người phụ nữ hoảng sợ, lập tức nhảy khỏi mái khách sạn có độ cao khoảng 12 feet (tương đương 3,6 m) rồi bỏ chạy.

Một đoạn video ghi lại sự việc sau đó được lan truyền, cho thấy người phụ nữ nhảy từ trên mái nhà xuống đất. Trong khi đó, người đàn ông được cho là nhân tình của cô đã bị người dân địa phương giữ lại và bàn giao cho cơ quan chức năng trước khi cảnh sát đến hiện trường.

Ảnh minh họa

Ông Manoj Kumar Chahal, trưởng đồn cảnh sát Baraut Kotwali, cho biết người đàn ông này đã bị tạm giữ để thẩm vấn. Cảnh sát cũng làm việc với người quản lý khách sạn. Cơ sở lưu trú này được một thanh niên đến từ làng Tugana thuê để kinh doanh.

Vụ việc đang được điều tra dựa trên đơn trình báo của người chồng và nhà chức trách cho biết sẽ có biện pháp xử lý cần thiết. Theo nội dung đơn trình báo, người phụ nữ kết hôn với một người đàn ông ở làng Kakore vào năm 2019 và hai người có một con trai.

Người chồng cáo buộc vợ từng có quan hệ tình cảm với nhiều người đàn ông trước khi kết hôn và những mối quan hệ này vẫn tiếp diễn sau khi lập gia đình. Anh cũng cho rằng vợ thường đe dọa sẽ tố cáo mình bằng những vụ việc không có thật, thậm chí dọa sát hại nếu anh phản đối.

Đáng chú ý, vào đúng ngày xảy ra sự việc, hai vợ chồng được cho là đang tham gia tư vấn hôn nhân tại bộ phận hỗ trợ phụ nữ thuộc văn phòng cảnh sát trưởng.

Sau đó, người chồng nói đã nhìn thấy vợ rời đi cùng người đàn ông tên Shobhit trên một chiếc xe máy. Nghi ngờ có chuyện bất thường, anh bám theo cả hai đến khách sạn rồi thông báo cho cảnh sát.

Sau màn bỏ trốn bất ngờ của vợ, người chồng bày tỏ lo ngại tính mạng bị đe dọa và đề nghị cảnh sát có biện pháp bảo vệ.

Cảnh sát cho biết đang tiếp tục điều tra vụ việc.