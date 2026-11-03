Bắt quả tang vợ khỏa thân trên ô tô cùng người khác, chồng lao vào phản ứng dữ dội

Theo CNA, bị cáo là Chia Hiok Seah, 50 tuổi, người Singapore. Vụ việc xảy ra vào khoảng 2h ngày 29/6/2024 tại bãi đỗ xe nhiều tầng ở khu nhà số 278, đường Compassvale Bow, khu Sengkang. Thời điểm đó, Chia đang ở trong ô tô cùng một phụ nữ đã kết hôn. Cả hai đều không mặc quần áo. Chồng của người phụ nữ, ông Goh Yong Sern, sau đó xuất hiện tại bãi đỗ xe.

Theo cáo buộc của bên công tố, ông Goh tìm thấy chiếc xe, cố gắng mở cửa nhưng không thành công. Sau đó, người chồng trèo lên nắp capo nhằm ngăn Chia và vợ mình rời đi. Tuy nhiên, Chia vẫn điều khiển ô tô di chuyển, khiến ông Goh ngã xuống và bị thương, trong đó có vết rách ở mặt cùng nhiều vết trầy xước.

Đoạn video do chính ông Goh ghi lại cho thấy người này trèo lên nắp capo, trong khi chiếc xe vẫn tiếp tục di chuyển ra khỏi bãi đỗ. Trong clip, ông Goh còn lớn tiếng cảnh báo Chia.

Chia Hiok Seah rời Tòa án Nhà nước Singapore vào ngày 4/7/2025. (Ảnh: CNA/Marcus Mark Ramos)

Tại phiên tòa, thẩm phán Ong Luan Tze cho rằng dù hiểu Chia và người phụ nữ muốn nhanh chóng rời khỏi tình huống khó xử, điều đó không có nghĩa họ được phép hành động tùy ý.

Thẩm phán chỉ ra rằng cửa xe đã khóa nên ông Goh không thể lập tức tiếp cận những người bên trong. Chia và người phụ nữ đều có điện thoại, có thể gọi trợ giúp hoặc bấm còi để thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tuy nhiên, họ không lựa chọn những cách này mà lập tức lái xe đi khi ông Goh vẫn đang nằm trên nắp capo.

Bà nhận định việc Chia điều khiển xe rời khỏi bãi đỗ mà không thử bất kỳ phương án nào khác, đặc biệt là tiếp tục lái xe ra khỏi khu vực, không phải phản ứng hợp lý.

Người đàn ông - nhân tình của vợ ông Goh khai gì tại tòa?

Trong phần trình bày trước tòa năm 2025, Chia cho biết hôm xảy ra sự việc, ông đi ăn tối cùng người phụ nữ được gọi là Shunyi và một số người bạn. Sau đó, ông đưa Shunyi về nhà như thường lệ. Tuy nhiên, cả hai lại cùng đi lên bãi đỗ xe nhiều tầng để có những cử chỉ thân mật.

Chia khai rằng hai người không thực hiện hành vi tình dục vì hôm đó Shunyi đang trong kỳ kinh nguyệt. Sau đó, họ vẫn ngồi trò chuyện trong xe nhưng chưa mặc quần áo. Khi phát hiện có ánh đèn bên ngoài, Chia nghĩ đó là một chiếc xe khác. Sau đó, ông nghe thấy tiếng đập mạnh vào xe. Shunyi lập tức cúi xuống ghế phụ và bắt đầu la hét.

Theo lời khai của Chia, người phụ nữ liên tục yêu cầu ông nhanh chóng bảo vệ cô và rời khỏi nơi đó. Khi nhìn ra ngoài, ông mới nhận ra người đang đập cửa xe chính là chồng của Shunyi.

Phát hiện vợ và người đàn ông khác đang khỏa thân trên xe, người chồng lao lên nắp capo để phản ứng. Ảnh: CNA

Chia cho biết ông rất hoảng sợ, lo người đàn ông bên ngoài có thể phá cửa kính và làm hại cả hai. Khi ông chuẩn bị lái xe rời đi, người chồng bất ngờ nhảy lên nắp capo. Bị cáo khai rằng mình đã lùi xe trong khi ông Goh vẫn nằm trên nắp capo, liên tục đập vào kính chắn gió bằng một tay và cầm điện thoại ở tay còn lại.

Chia nói rằng khi đến cổng ra của bãi đỗ xe, ông đã dừng lại vì nhận thấy ông Goh không có ý định tự xuống xe. Ông cũng cho rằng nếu tiếp tục di chuyển, người đàn ông này có thể bị thương nặng hơn.

Tuy nhiên, thẩm phán không chấp nhận lời giải thích rằng Chia hành động vì quá sợ hãi. Theo đánh giá của tòa, những lần tiếp xúc trước đó giữa hai người chủ yếu là tranh cãi bằng lời nói, không có hành vi bạo lực.

Thẩm phán cũng cho rằng đoạn video ghi lại sự việc cho thấy Chia khá bình tĩnh khi điều khiển xe, thậm chí không có động tác nào nhằm yêu cầu ông Goh rời khỏi nắp capo trước khi lái đi.

Bị kết tội sau khi phủ nhận cáo buộc

Ngày 10/3/2026, Chia bị kết tội có hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng con người sau khi lựa chọn đưa vụ việc ra xét xử thay vì nhận tội đối với cáo buộc này.

Ngoài ra, ông cũng nhận tội danh thứ hai liên quan đến việc xuất hiện khỏa thân trong ô tô tại bãi đỗ xe công cộng.

Theo CNA, Chia sẽ trở lại tòa vào ngày 6/4 để nghe các lập luận giảm nhẹ hình phạt và tuyên án.

Với hành vi liều lĩnh gây nguy hiểm đến tính mạng người khác, bị cáo có thể đối mặt mức án tối đa một năm tù, phạt tiền 5.000 SGD (đô la Singapore) hoặc cả hai. Với hành vi khỏa thân nơi công cộng, mức phạt tối đa là 3 tháng tù, 2.000 SGD hoặc cả hai.