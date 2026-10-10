Bắt quả tang 'sa tặc' trên sông Trà Bồng

Ông H. và ông T. bị bắt quả tang khai thác cát trái phép.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng đang sử dụng phương tiện hút cát từ lòng sông Trà Bồng lên. Lực lượng chức năng ghi nhận khoảng 3m³ cát đã được khai thác. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Vạn Tường đã tiến hành lập hồ sơ, làm rõ các nội dung liên quan. Ngày 9-10, Công an xã Vạn Tường cho biết đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh hành vi vi phạm của các đối tượng và các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.