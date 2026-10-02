Bắt quả tang nhóm 'con nghiện'
Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) vừa phối hợp Phòng Cảnh sát ma túy- Công an tỉnh Gia Lai, phát hiện Nguyễn Xuân Khanh (1983, trú phường Quy Nhơn), Nguyễn Thị Mỹ Nhung (1988), Trần Gia Huy (2006) và Nguyễn Trung Giang (2008) có hành vi: "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Qua xác minh ban đầu, Khanh mua ma túy để sử dụng cùng Nhung, sau đó Huy và Giang đến nhà Khanh và sử dụng số ma túy. Khi các đối tượng vừa sử dụng xong thì lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng liên quan. Ngày 1-10, Công an phường Quy Nhơn cho biết, đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát ma túy điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/bat-qua-tang-nhom-con-nghien-post358820.html