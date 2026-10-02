Bắt quả tang nhóm 'con nghiện'

Nhóm “con nghiện” bị bắt quả tang.

Qua xác minh ban đầu, Khanh mua ma túy để sử dụng cùng Nhung, sau đó Huy và Giang đến nhà Khanh và sử dụng số ma túy. Khi các đối tượng vừa sử dụng xong thì lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện và thu giữ bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng các vật chứng liên quan. Ngày 1-10, Công an phường Quy Nhơn cho biết, đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc và bàn giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát ma túy điều tra, xử lý theo thẩm quyền.