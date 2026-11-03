Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10/2026, tại trước nhà số 146 đường Phan Chu Trinh, phường Thuận Hóa, TP Huế, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Bình Tâm (SN 1986, trú tại số 30 Mai Khắc Đôn, phường Kim Long, TP Huế) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn nhằm bán cho người khác kiếm lời.

Bắt quả tang người phụ nữ tàng trữ hơn 800 viên ma túy

Tiến hành bắt giữ và khám xét khẩn cấp nơi ở của Tâm, lực lượng Công an thu giữ 832 viên ma túy tổng hợp cùng 31 túi ni lông chứa chất ma túy dạng đá. Toàn bộ số tang vật được xác định cất giữ nhằm mục đích mua bán trái phép.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Kiểm sát viên VKSND khu vực 1 - Huế đã kịp thời phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đối tượng và tang vật tại cơ quan điều tra.

Trong quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên tập trung kiểm tra tính hợp pháp của việc bắt giữ, thu giữ và bảo quản vật chứng, bảo đảm các hoạt động tố tụng được tiến hành khách quan, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật.

Việc kiểm sát kịp thời góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời phục vụ công tác điều tra, xử lý hành vi vi phạm theo quy định.