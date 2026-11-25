Sarah Therese bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng tang vật

Trước đó, lúc 7 giờ 45 sáng 18/11, tại luồng nhập cảnh Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Hải quan cửa khẩu cùng Đội Kiểm soát Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực XI tiến hành kiểm tra hành lý của hành khách nhập cảnh từ Lào vào Việt Nam. Khi kiểm tra vali của Sarah Therese (SN 1993, quốc tịch Australia), lực lượng chức năng phát hiện có 3 khẩu súng ngắn cùng 17 viên đạn.

Tang vật vụ án

Tại cơ quan chức năng, Sarah Therese khai nhận được người khác liên hệ, thuê vận chuyển số súng, đạn trên từ Lào vào Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.