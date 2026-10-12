Bắt quả tang người phụ nữ gọi hàng nghìn cuộc điện thoại, giăng bẫy nhận tiền an sinh

N.T.H. cùng máy tính được sử dụng để thực hiện các cuộc gọi. Ảnh: CACC

Ngày 12/10, Công an phường Tân An (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một phụ nữ sử dụng máy tính gọi điện cho hàng nghìn người, giả danh nhân viên bảo hiểm để dẫn dụ người dân liên hệ với các đối tượng khác nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác kiểm tra cư trú, nắm tình hình địa bàn, ngày 2/10/2026, Công an phường Tân An phát hiện, bắt quả tang N.T.H. (nữ, SN 1987, đăng ký thường trú tại xã Ea Phê, tỉnh Đắk Lắk) có hành vi liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Thời điểm kiểm tra, H. đang sử dụng máy tính cá nhân tại phòng trọ trên đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ dân phố 7, phường Tân An.

Theo xác minh ban đầu, H. thuê trọ tại đây từ ngày 22/9/2026. Hằng ngày, H. sử dụng phần mềm gọi điện trên máy tính, tự xưng là nhân viên bảo hiểm để liên hệ với khoảng 200 người theo kịch bản được cung cấp sẵn.

Người nghe được hướng dẫn mang căn cước công dân đến UBND xã để “tích hợp, đồng bộ thẻ bảo hiểm điện tử” và “nhận tiền an sinh xã hội”. Tuy nhiên, trước khi đến làm thủ tục, họ phải gọi điện cho một người do H. giới thiệu.

Thực chất, việc nhắc đến trụ sở cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin, khiến người dân tưởng đây là hướng dẫn thủ tục chính thức. Yêu cầu gọi điện trước là cách chuyển người nghe sang liên hệ với đối tượng khác trong nhóm để tiếp tục dẫn dụ, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Từ tháng 4/2026 đến ngày 1/10/2026, H. đã thực hiện hàng nghìn cuộc gọi và được người quản lý trả công hơn 300 nghìn đồng/ngày. Vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định.

Cảnh giác với chiêu trò giả danh cơ quan chức năng

Thủ đoạn trên lợi dụng nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm, nhận tiền hỗ trợ của người dân. Khi người gọi nhắc đến căn cước công dân, bảo hiểm điện tử, chính sách an sinh hoặc tên cán bộ địa phương, người nghe dễ tin tưởng và làm theo hướng dẫn.

Tuy nhiên, việc người gọi biết một số thông tin cá nhân hoặc nhắc đến tên cơ quan, cán bộ không đồng nghĩa với việc họ có thẩm quyền giải quyết thủ tục. Người dân cần cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu đồng bộ dữ liệu, truy cập đường dẫn, cài đặt ứng dụng hoặc cung cấp thông tin bảo mật để nhận hỗ trợ.

Công an phường Tân An khuyến cáo, người dân cần thận trọng với những cuộc gọi tự xưng là cán bộ xã, phường, nhân viên bảo hiểm hoặc người của cơ quan nhà nước nhưng không xác minh được danh tính. Đặc biệt, cần cảnh giác khi được thông báo nhận tiền hỗ trợ, tiền an sinh hoặc quyền lợi bảo hiểm, sau đó bị thúc giục thực hiện ngay hay yêu cầu liên hệ với một số điện thoại khác.

Người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin đăng nhập ngân hàng; không chuyển tiền để “xác minh”, “kích hoạt”, “đồng bộ” hoặc “nhận hỗ trợ”. Không truy cập đường dẫn lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài ứng dụng không đáng tin cậy hoặc cho phép người khác điều khiển điện thoại từ xa.

Khi nhận cuộc gọi nghi vấn, người dân nên chủ động liên hệ UBND xã, phường hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội qua số điện thoại, địa chỉ được công bố chính thức. Không sử dụng số điện thoại hay đường dẫn do người gọi cung cấp để xác minh thông tin.

Nếu đã cung cấp thông tin bảo mật hoặc phát hiện giao dịch bất thường, người dân cần ngừng liên lạc với đối tượng nghi vấn, nhanh chóng liên hệ ngân hàng qua kênh chính thức để bảo vệ tài khoản và trình báo cơ quan Công an gần nhất. Trường hợp đã chuyển tiền, cần thông báo ngay cho ngân hàng để được hướng dẫn tra soát, phối hợp xử lý.

Người dân nên lưu giữ số điện thoại, tin nhắn, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn, chứng từ chuyển tiền và các thông tin liên quan để cung cấp cho cơ quan chức năng. Nếu đã cài ứng dụng nghi độc hại hoặc cho phép điều khiển thiết bị từ xa, cần ngắt kết nối Internet trên thiết bị đó, sử dụng thiết bị khác an toàn để liên hệ ngân hàng và cơ quan Công an.

Công an phường Tân An đề nghị người dân chia sẻ cảnh báo đến người thân, đặc biệt là người cao tuổi và những người ít sử dụng công nghệ, nhằm chủ động nhận diện, phòng tránh các thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại.