Bắt quả tang người giăng 60m lưới bẫy chim hoang dã tại phường Hòa Thắng

Ngày 19-10, Đội tuần tra, bảo vệ chim yến thuộc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) phối hợp với lực lượng chức năng phường Hòa Thắng phát hiện, bắt quả tang một người sử dụng lưới tàng hình để bẫy bắt chim hoang dã trái phép.

Lực lượng chức năng làm việc với anh N.B.S.

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm soát, Đội tuần tra, bảo vệ chim yến phát hiện dấu hiệu giăng lưới bẫy chim yến cùng các loài chim hoang dã tại khu vực đồng ruộng thuộc Tổ dân phố Hậu Phước (phường Hòa Thắng) nên báo chính quyền địa phương phối hợp kiểm tra, xử lý.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh N.B.S (sinh năm 1993, quê tỉnh Nghệ An) đang sử dụng lưới tàng hình để bẫy bắt chim hoang dã trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 2 tấm lưới đã giăng với tổng chiều dài khoảng 60m, 3 cọc sắt, 7 cọc tre dùng để giăng lưới, một số tấm lưới chưa sử dụng, 2 mô hình chim giả, 1 bình ắc quy và 2 loa phát âm thanh dụ chim. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 2 cá thể chim còn sống, gồm 1 cá thể chim trích ré và 1 cá thể chim cò lửa.

Lưới tàng hình để bẫy bắt chim hoang dã trái phép tại hiện trường.

Lực lượng chức năng thu gom lưới tàng hình.

Tang vật thu giữ tại hiện trường.

Thành viên của Đội tuần tra, bảo vệ chim yến tiến hành thu lưới tàng hình.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa anh N.B.S về trụ sở UBND phường để làm việc; tạm giữ toàn bộ tang vật để điều tra, xử lý theo quy định. 2 cá thể chim được tạm nuôi giữ phục vụ công tác điều tra trước khi thả về môi trường tự nhiên.

Theo Công ty Yến sào Khánh Hòa, từ năm 2019 đến nay, tình trạng sử dụng lưới tàng hình để bẫy bắt chim yến diễn ra phức tạp, khiến quần thể chim yến trên địa bàn tỉnh suy giảm mạnh. Trung bình mỗi năm, công ty phát hiện từ 200 đến 250 vụ giăng lưới, đặt bẫy; giải cứu và thả về tự nhiên hơn 3.000 cá thể chim yến. Những cá thể chim bị thương hoặc sức khỏe yếu được đưa về Trung tâm Nghiên cứu khoa học để chăm sóc, nuôi dưỡng đến khi đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên.

Các đối tượng thường sử dụng lưới tàng hình kết hợp thiết bị phát tiếng chim yến để dẫn dụ, bẫy bắt chim vào hai khung giờ từ 4 đến 7 giờ và từ 16 đến 19 giờ hằng ngày, hoặc ngâm lưới qua đêm và thu lại vào rạng sáng. Chim yến sau khi bị bắt được bán cho người mua để phóng sinh hoặc cung cấp cho các quán ăn. Đáng lo ngại, khi chim bố mẹ bị bắt, chim non trong các tổ tại hang yến, nhà yến có nguy cơ chết đói do không được chăm sóc. Mặc dù công ty đã nhiều lần phát hiện, phối hợp xử lý, tình trạng săn bắt chim yến trái phép vẫn tái diễn.

Việc sử dụng lưới tàng hình để bẫy bắt chim hoang dã có nguy cơ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể chim yến và đa dạng sinh học. Loại lưới này rất khó nhận biết, khiến nhiều loài chim dễ mắc bẫy. Công ty Yến sào Khánh Hòa khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, bẫy chim yến và các loài chim hoang dã trái phép dưới bất kỳ hình thức nào; khi phát hiện hành vi giăng lưới, đặt bẫy bắt chim hoang dã cần kịp thời thông báo cho công an cấp xã hoặc cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.