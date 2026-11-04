Bắt quả tang người đàn ông tàng trữ ma túy ở Rạch Giá

Đối tượng Đoàn Tuấn Kiệt và tang vật công an thu giữ tại hiện trường.

Ngày 4/11, Công an phường Rạch Giá cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ Đoàn Tuấn Kiệt (sinh năm 1983), ngụ số 18/1 Phạm Ngũ Lão, phường Rạch Giá để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 3/11/2026, tại số 699 Mạc Cửu, phường Rạch Giá, Công an phường Rạch Giá tiến hành kiểm tra, bắt quả tang Kiệt có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng công an lập biên bản, thu giữ tang vật liên quan và đưa Kiệt về trụ sở làm việc. Qua kiểm tra nhanh, Kiệt có kết quả dương tính với ma túy.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý theo quy định pháp luật.