Nguyễn Văn Minh (ngồi) khi bị bắt giữ. (Ảnh: C.A)

Ngày 23/11, Công an xã Ea Ning cho biết, đơn vị đã bắt quả tang Nguyễn Văn Minh (32 tuổi, trú tại thôn 4, xã Ea Ning) khi đang hái trộm cà phê của người dân.

Theo đó, vụ việc xảy ra khoảng 3h ngày 22/11, khi tổ công tác tuần tra, mật phục tại khu vực vườn rẫy ở thôn 4 trong đợt cao điểm bảo vệ mùa thu hoạch cà phê năm 2026. Khi Minh chuẩn bị chở cà phê về nhà thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tại hiện trường, công an phát hiện 3 bao cà phê tươi nặng tổng cộng 171kg, 2 tấm bạt, 1 đèn pin, 1 xe máy và một số vật dụng liên quan.

Minh khai trước đó thực hiện 3 vụ trộm cà phê của người dân. Theo cơ quan chức năng, người này từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc đang được xử lý theo quy định