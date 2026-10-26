Bắt quả tang Ngô Thị Mai SN 1999 'làm chuyện động trời' tại bãi biển ở Quảng Trị

Ngỳ 26/10, theo thông tin từ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cơ quan đã phối hợp với các lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt quả tang hai vụ vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị, thu giữ tổng cộng 1.168 viên nén nghi là ma túy dạng hồng phiến.

Theo đó vào lúc 18h ngày 23/10, tại khu vực bãi biển Cửa Việt, thuộc thôn Tân Lộc, xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị, lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang Ngô Thị Mai (SN 1999, trú tại thôn Tân Liên, xã Tân Lập, tỉnh Quảng Trị) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Ngô Thị Mai. Ảnh: CA.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 5 gói nilon màu xanh, bên trong chứa 784 viên nén hình trụ tròn, có màu hồng và xanh. Theo lời khai của Mai, số viên nén này là ma túy dạng hồng phiến.

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ một điện thoại di động và một xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 22/10, tại đường Nguyễn Lương Bằng, xã Cửa Việt, các trinh sát thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với lực lượng chức năng địa phương phát hiện, bắt quả tang Đồng Khánh Hưng (SN 1993, trú tại phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đối tượng Đồng Khánh Hưng. Ảnh: CA.↵

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói nilon màu xanh, bên trong chứa 384 viên nén màu hồng và xanh. Theo lời khai của Hưng, số viên nén trên là ma túy dạng hồng phiến. Tang vật liên quan còn có một điện thoại di động và một xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Yamaha Sirius.

Hiện, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.