Bắt quả tang một công ty làm hàng giả, khởi tố nữ giám đốc

Ngày 23/10, Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Châu Bích Ngà (SN 1994, ngụ phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau; là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thu Ngân Bạc Liêu) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là đường cát.

Bị can Châu Bích Ngà. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau

Trước đó, ngày 6/7, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện, bắt quả tang các đối tượng pha trộn, sang chiết, đóng gói đường thành phẩm. Các đối tượng sử dụng nhãn hiệu, bao bì và thông tin nguồn gốc của Công ty TNHH MTV MQ để đưa sản phẩm ra thị trường tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Tang vật thu giữ gồm 70 tấn đường và các dụng cụ phục vụ việc pha trộn đường.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Châu Bích Ngà đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên làm giả nhãn hiệu, bao bì và nguồn gốc đường cát của Công ty TNHH MTV MQ.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.