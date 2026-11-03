Bắt quả tang đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

Cụ thể, khoảng 11 giờ ngày 3/11, tại khu vực bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng, tỉnh Điện Biên, tổ công tác gồm các lực lượng trên phát hiện, bắt quả tang Hờ Thị Dủ (sinh năm 1978, trú tại bản Ngải Thầu, xã Nà Bủng) đang cất giấu trong túi áo khoác mặc trên người các cục chất bột dạng nén màu trắng, nghi là heroin, có trọng lượng khoảng 100 gram và 4 gói nylon màu xanh, bên trong chứa 800 viên nén màu hồng, ký hiệu WY, nghi là ma túy tổng hợp.

Tổ công tác đã lập biên bản, đưa đối tượng cùng tang vật về Đồn Biên phòng Nà Bủng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Qua đấu tranh, Hờ Thị Dủ khai nhận số chất bột màu trắng là heroin, các viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp. Số ma túy này được Dủ mua của một người đàn ông không rõ danh tính tại lán nương trên rừng, thuộc địa phận bản Huổi Dạo, xã Nà Bủng với mục đích sử dụng và chia nhỏ bán lẻ kiếm lời.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.