Bắt quả tang đối tượng khai thác tận diệt trên sông Gành Hào

Thông tin trên được Trung tá Phạm Vũ Khanh, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau, cho biết.

Cụ thể, vào lúc 23 giờ 30 phút ngày 22/10/2026, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Gành Hào (đoạn thuộc khóm Bào Sơn, Phường Lý Văn Lâm), Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thuỷ Hoà Trung (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau) phối hợp Công an Phường Lý Văn Lâm phát hiện, bắt quả tang đối tượng N.V.H (sinh năm 1989, thường trú Khóm 5, phường An Xuyên) đang sử dụng dụng cụ kích điện đấu nối với hệ thống nguồn trên phương tiện vỏ máy để khai thác thuỷ sản trái phép trên sông.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật liên quan và bàn giao cho Công an Phường Lý Văn Lâm tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Đối tượng N.V.H cùng tang vật bị thu giữ.

Trung tá Phạm Vũ Khanh, cho biết thêm, nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cà Mau về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền đối với hoạt động khai thác nguồn lợi thuỷ sản có tính hủy diệt, thời gian tới, lực lượng cảnh sát đường thuỷ sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn, quyết tâm ngăn chặn và xử lý triệt để các hành vi dùng xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thuỷ sản, qua đó góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thuỷ sản trên địa bàn tỉnh./.