Bắt quả tang đối tượng dùng kích điện 'tận diệt' thuỷ sản trên sông Trèm Trẹm

Theo thông tin từ Trung tá Phạm Vũ Khanh, Phó Đội trưởng Đội Tuyên truyền - Điều tra giải quyết tai nạn và xử lý vi phạm giao thông (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau), vào lúc 00 giờ 20 phút ngày 11/11/2026, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến sông Trèm Trẹm, Tổ công tác Trạm Cảnh sát đường thuỷ Thới Bình đã phối hợp cùng Công an Xã Hồ Thị Kỷ phát hiện và bắt quả tang đối tượng vi phạm.

Đối tượng Đ.V.U bị lực lượng chức năng lập biên bản.

Cụ thể, tại đoạn sông thuộc Ấp 10, xã Khánh An (giáp ranh Xã Hồ Thị Kỷ), lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Đ.V.U (sinh năm 1992, thường trú Ấp 8, xã Thới Bình) đang sử dụng dụng cụ kích điện đấu nối với hệ thống nguồn trên phương tiện vỏ máy để khai thác thuỷ sản trái phép trên sông.

Tang vật vụ bị lực lượng chức năng tạm giữ.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ phương tiện cùng toàn bộ tang vật liên quan và bàn giao cho Công an xã Khánh An tiếp tục xác minh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.