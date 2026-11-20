Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an xã Vĩnh Lộc phát hiện Đặng Hồng Thanh (SN 1989, trú tại thôn Vĩnh Thành 3, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Đặng Hồng Thanh chỉ nơi cất giấu ma túy

Đáng chú ý, Thanh là đối tượng đã có 2 tiền án về tội danh này. Sau khi chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương, đối tượng tiếp tục có dấu hiệu tái phạm.

Quá trình theo dõi, xác minh, lực lượng chức năng xác định Thanh sử dụng các ứng dụng mạng xã hội để liên lạc, giao dịch mua bán ma túy. Đối tượng còn tổ chức việc mua bán ngay tại nơi ở theo phương thức khép kín, nhằm che giấu hành vi phạm tội và tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Sau thời gian triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Lộc đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Khoảng 12 giờ ngày 6/11, tổ công tác phát hiện, bắt quả tang Đặng Hồng Thanh đang bán trái phép chất ma túy cho một người nghiện trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói heroin và 400.000 đồng được xác định là tiền liên quan đến giao dịch mua bán ma túy.

Tiến hành khám xét khẩn cấp người và nơi ở của Thanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm 10 gói heroin và 3 túi ma túy đá. Qua đấu tranh ban đầu, Thanh khai nhận toàn bộ số ma túy trên thuộc sở hữu của mình, được cất giấu nhằm mục đích bán kiếm lời.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hồng Thanh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.