Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

Sáng 21.3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) - Bộ Công an, cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ một cơ sở heo bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần cho heo ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai).

Heo bị bơm nước nằm mê mệt

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20.3, C49B đã ập vào bắt quả tang tại cơ sở đóng tại KP7, P.Long Bình (TP.Biên Hòa) đang có hành vi bơm nước vào heo.

Làm việc với lực lượng công an, chủ cơ sở là ông Phạm Mạnh Công (trú tại tỉnh Long An) thừa nhận hành vi của mình. Ngoài bắt quả tang heo bơm nước, tại cơ sở C49B còn phát hiện và thu giữ nhiều vỏ chai thuốc an thần, kim tiêm, tuy nhiên chủ cơ sở không thừa nhận có tiêm thuốc an thần cho heo. Hiện C49B và các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấu mẫu đưa đi xét nghiệm.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở heo tại TP.Biên Hòa

Ngoài ra, heo bị bơm nước khá nhiều. Tại hiện trường, tổng cộng có 79 con heo sau khi bị bơm nước vào bụng nằm la liệt dưới chuồng, không đứng dậy nổi.

Theo điều tra ban đầu, số heo này xuất phát từ khu trung chuyển heo Biên Hòa, điểm đến là lò mổ của ông Nguyễn Văn Dẫn (trú tại tỉnh Long An).

Tuy nhiên, lái xe là Phan Bá Hiệp (ngụ Đồng Nai) đã đưa heo vào đây để bơm nước cho heo nặng ký.

HÀ ANH CHIẾN