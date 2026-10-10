Bắt quả tang 'chuyện động trời' của Nguyễn Thị Thanh Thảo SN 1998 tại một nhà trọ ở Đồng Nai

Ngày 10/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đang lập hồ sơ xử lý Huỳnh Tấn Lân (sinh năm 1995), Nguyễn Thị Thanh Thảo (sinh năm 1998) và Vũ Hoàng Long (sinh năm 1997) để điều tra về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CA.

Trước đó, Công an phường Biên Hòa tiến hành kiểm tra một phòng trọ tại tổ 16A, khu phố Hóa An và phát hiện Lân, Thảo, Long có liên quan đến việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ một gói chứa tinh thể màu trắng, nghi là ma túy đá, cùng một bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 3 người đều dương tính với Methamphetamine. Làm việc với cơ quan chức năng, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau sử dụng ma túy tại phòng trọ vào các ngày 15/9, 18/9 và 23/9.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các tình tiết liên quan và xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.