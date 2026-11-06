Bắt quả tang chồng và nhân tình trên ô tô, vợ làm ầm ĩ rồi tiết lộ tình trạng chua chát sau 3 ngày

Theo SCMP, sự việc xảy ra ngày 26/6/2022 tại thành phố Lang Phường, tỉnh Hà Bắc, miền Bắc Trung Quốc. Người phụ nữ họ Li, 41 tuổi, phát hiện chồng đang ngồi trong ô tô cùng nhân tình nên chặn chiếc xe ngay giữa đường.

Trong những đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội, người phụ nữ đứng bên ngoài liên tục lớn tiếng mắng chồng đang ngồi ở ghế lái. Cô yêu cầu cả hai bước xuống xe để đối chất.

"Tôi vẫn còn giấy đăng ký kết hôn với anh ấy, vì vậy cô ta chỉ có thể là nhân tình. Anh thật không biết xấu hổ khi đưa cô ta đến khách sạn dù biết tôi đã phát hiện chuyện này!", người phụ nữ hét lên.

Ảnh: SCMP

Sau đó, Li liên tục đấm vào cửa kính ô tô, yêu cầu chồng và nhân tình ra ngoài. Khi hai người vẫn cố thủ bên trong, cô nhặt một viên gạch rồi dùng nó đập mạnh vào cửa kính xe.

Hành động của người phụ nữ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Một đám đông tụ tập tại hiện trường, nhiều người lấy điện thoại ghi lại sự việc. Đáng chú ý, không ít người còn hò reo, cổ vũ người vợ.

Một người đứng xem thậm chí còn lên tiếng nhắc nhở: "Đừng để bị thương ở tay".

Người phụ nữ liên tục đập vào cửa kính ô tô và lớn tiếng quát mắng cặp đôi bên trong, trong khi đám đông tụ tập theo dõi, một số người dùng điện thoại ghi lại sự việc (Ảnh: Toutiao).

Theo lời kể của một nhân chứng, Li đã đi theo chồng và nhân tình từ một thị trấn gần đó trước khi chặn chiếc xe giữa phố. Cuối cùng, cảnh sát có mặt tại hiện trường và đưa người phụ nữ cùng hai người trong ô tô về đồn để làm việc.

Ba ngày sau sự việc, trong một buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội, Li thừa nhận bản thân đã không giữ được bình tĩnh khi chứng kiến chồng nhất quyết ở lại với nhân tình thay vì trở về cùng mình. Người phụ nữ cho biết nếu chồng chịu giải thích và an ủi, cô đã không làm ầm ĩ giữa đường phố.

Li cũng tiết lộ chồng đã thất nghiệp hơn 6 tháng, trong khi số tiền tiết kiệm chung của hai người ngày càng cạn kiệt. Điều khiến người phụ nữ lo lắng là nếu quyết định ly hôn vào thời điểm đó, cô có thể mất trắng sau 10 năm chung sống.

"Nếu ly hôn với anh ta bây giờ, tôi sẽ chẳng còn lại gì sau 10 năm hôn nhân", Li chia sẻ.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Không ít người bày tỏ sự cảm thông với người vợ, cho rằng cô đã bị đẩy đến giới hạn chịu đựng. Một số ý kiến khác khuyên Li nên cân nhắc các biện pháp pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình thay vì tiếp tục đối đầu với chồng và nhân tình giữa nơi công cộng.