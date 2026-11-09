Bắt quả tang chồng đang ở cùng nhân tình, vợ còn tiết lộ tình tiết bất ngờ với cảnh sát

Theo India Today, người phụ nữ tên Savita Yadav nghi ngờ chồng mình là Arun Yadav có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác tên Jyoti Kori trong khoảng một năm.

Savita được cho là đã phát hiện những tin nhắn trong điện thoại, cho thấy chồng và Jyoti lên kế hoạch gặp nhau tại một khách sạn. Sau khi nắm được thông tin, cô quyết định âm thầm theo dõi chồng để xác minh sự việc.

Khi Arun đến khách sạn, Savita cũng tìm đến và yêu cầu mở cửa phòng. Tại đây, cô cho biết đã tận mắt chứng kiến chồng cùng Jyoti trong tình huống thân mật.

Một vụ ngoại tình khác cũng bị bắt quả tang trong phòng khách sạn.

Không giữ được bình tĩnh, Savita lập tức nổi giận. Hai bên xảy ra tranh cãi gay gắt ngay trong phòng, người phụ nữ liên tiếp tát chồng và người được cho là nhân tình của anh.

Tiếng ồn ào khiến nhiều người tại khách sạn chú ý. Một số người đã thông báo sự việc cho cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, tách những người liên quan và ổn định tình hình.

Không chỉ tố cáo chồng và Jyoti đã qua lại trong thời gian dài, Savita còn cáo buộc người phụ nữ này có hành vi đe dọa, tống tiền chồng mình. Theo lời Savita, đây là một trong những nguyên nhân khiến Arun ngày càng xa cách vợ.

Cảnh sát đang xem xét những cáo buộc do Savita đưa ra. Tuy nhiên, tại thời điểm cơ quan chức năng cung cấp thông tin, chưa bên nào chính thức nộp đơn khiếu nại liên quan đến vụ việc.