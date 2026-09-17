Bắt quả tang 5 'quý bà' làm 'điều mờ ám' với 4 'quý ông' trong phòng ngủ

Theo Trang thông tin điện tử Công an thành phố Cần Thơ, vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 13/9/2026, Công an phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ tiến hành kiểm tra hành chính tại nhà bà Đ.T.N.K., sinh năm 1988, địa chỉ số 222, đường Cao Thắng, khu vực 9, phường Ngã Bảy, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 09 đối tượng đang tổ chức đánh bạc ăn tiền dưới hình thức đánh bài binh 06 lá. Tại hiện trường, tổ công tác lập biên bản, tạm giữ các tang vật có liên quan để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Hiện trường vụ đánh bạc tại khu vực 9, phường Ngã Bảy. Ảnh: Công an thành phố Cần Thơ

Các đối tượng gồm: N.T.H, sinh năm 1994; T.N.H, sinh năm 1970; N.T.T.V, sinh năm 1970; T.T.T.L, sinh năm 1974; N.B.Đ, sinh năm 1982 (đối tượng thủ cái); B.M.T, sinh năm 1975; T.P.N, sinh năm 1980; D.B.T, sinh năm 1970, cùng tạm trú trên địa bàn phường Ngã Bảy và P.T.N.X, sinh năm 1991, tạm trú tại phường An Lạc, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ 01 bộ bài tây 52 lá đã qua sử dụng; 20 bộ bài tây khác, trong đó có 17 bộ chưa qua sử dụng và 03 bộ đã qua sử dụng; 01 chiếu bạc cùng số tiền mặt 3.700.000 đồng.

Qua làm việc, Công an phường Ngã Bảy xác định tổng số tiền các đối tượng sử dụng để tham gia đánh bạc là 6.740.000 đồng (sáu triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Hiện Công an phường Ngã Bảy đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Công an phường Ngã Bảy khuyến cáo: Người dân không tham gia, tổ chức, rủ rê, lôi kéo hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động đánh bạc được thua bằng tiền dưới bất kỳ hình thức nào. Chủ hộ, chủ nhà cho thuê và các cơ sở kinh doanh cần chủ động quản lý địa điểm, không để phát sinh hoạt động đánh bạc hoặc các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện địa điểm có dấu hiệu tụ tập đánh bạc, tổ chức đánh bạc hoặc có biểu hiện gây mất an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho Công an phường Ngã Bảy (số điện thoại 029233.963.636) hoặc cơ quan Công an gần nhất để xác minh, xử lý.