Bắt quả tang 4 thanh niên làm 'điều mờ ám' trong phòng trọ lúc nửa đêm, hiện trường có gì?

Theo thông tin từ Công an TP. Đà Nẵng, đêm 22/10/2026, qua kiểm tra một phòng trọ trên đường Khánh An 7, Công an phường Hòa Khánh phát hiện 4 người có kết quả test nhanh dương tính với ma túy. Trong đó, 2 trường hợp bị lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Hiện trường vụ bắt quả tang nhóm thanh niên. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Cụ thể, khoảng 23h ngày 22/10, trong quá trình kiểm tra địa bàn, Công an phường Hòa Khánh phát hiện một nhóm thanh niên có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy tại một phòng trọ trên đường Khánh An 7.

Tiến hành kiểm tra và test nhanh, lực lượng chức năng xác định cả 4 người có mặt tại đây đều dương tính với chất ma túy.

Qua xác minh ban đầu, Công an phường Hòa Khánh đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với 2 trường hợp về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Các nội dung liên quan đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong ngày 22/10, Công an phường Hòa Khánh phát hiện tổng cộng 6 trường hợp dương tính với ma túy.

Công an phường Hòa Khánh cho biết sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh nguồn gốc ma túy, những người có liên quan và các hành vi vi phạm khác (nếu có), kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.