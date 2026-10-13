Bắt quả tang 4 người đàn ông, 1 người phụ nữ 'làm chuyện mờ ám' tại nhà bếp của xưởng kính: Xác định danh tính

Ngày 12/10, Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển hồ sơ lên cơ quan có thẩm quyền vụ việc phát hiện 5 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại một xưởng kính trên địa bàn.

Nhóm 5 đối tượng bị bắt quả tang khi sử dụng ma túy đá. Ảnh Công an Quảng Ngãi

Theo đó, vào lúc 10 giờ 05 phút ngày 16/9, Tổ phòng, chống tội phạm Công an phường Đăk Bla tiến hành kiểm tra hành chính xưởng kính của ông N.T.H. tại tuyến N5-1, tổ dân phố 1, phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi.

Tại khu vực bếp của xưởng kính, lực lượng Công an phát hiện 5 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: N.T.T.D. (sinh năm 1998, trú phường Đăk Cấm); T.Đ.K. (sinh năm 1998), T.N.S. (sinh năm 2001), cùng trú phường Kon Tum; V.Đ.T.T. (sinh năm 2007, trú xã Đăk Rơ Wa), tỉnh Quảng Ngãi và N.B.Đ.P. (sinh năm 1999, trú xã Đề Gi, tỉnh Gia Lai).

Tại hiện trường, Công an phường lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tiến hành khám xét khẩn cấp và thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, đối tượng N.T.T.D. khai nhận đã chuẩn bị chất ma túy và dụng cụ để cùng các đối tượng còn lại sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi, mẫu vật thu giữ là ma túy loại Methamphetamine (ma túy đá).

Sau khi củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an phường Đăk Bla đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi, để xem xét khởi tố, điều tra theo thẩm quyền.