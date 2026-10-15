Bắt quả tang 3 phương tiện 'tàng trữ khoáng sản' không rõ nguồn gốc

Một phương tiện tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc. (Ảnh:CA)

Trước đó, thực hiện cao điểm đấu tranh, xử lý tội phạm, vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ, tiệu thụ khoáng sản trái phép, Công an xã Thạnh Trị (tỉnh Vĩnh Long) tổ chức tuần tra, phát hiện 2 phương tiện tàng trữ khoáng sản (cát sông) không rõ nguồn gốc nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, xác định ghe gỗ biển số BTr-24xx do ông N.B.T. (SN 1980, trú xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long) làm chủ đang tàng trữ 20,592m3 cát sông không rõ nguồn gốc. Một tàu sắt khác biển số BTr-87xx do ông P.C.T. (SN 1975, trú phường Quới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) làm chủ đang tàng trữ 51.52m3 cát sông không rõ nguồn gốc.

Lực lượng chức năng tuần tra, phát hiện các phương tiện tàng trữ khoáng sản không rõ nguồn gốc trong đêm. (Ảnh:CA)

Tiếp đó, qua công tác tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên các tuyến sông, Công an xã Hưng Nhượng (tỉnh Vĩnh Long) tiếp tục phát hiện một phương tiện do ông T.V.P. (SN 1972, cư trú xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long) đang neo đậu. Trên phương tiện đang tàng trữ 4,956m3 khoáng sản là cát sông không có nguồn gốc hợp pháp. Công an xã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an xã Hưng Nhượng, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp vi phạm trên lĩnh vực khoáng sản, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền hơn 50 triệu đồng, tịch thu 182,743m3 cát.

Hiện các vụ việc trên đang được Công an tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.