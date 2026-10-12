Bắt quả tang 3 đối tượng săn bắt động vật hoang dã

Ba đối tượng được xác định gồm: Srố Ha Song (SN 1979), Ntơr Ha Mạnh (SN 2003) và Srố Ha Tin (SN 1995), cùng trú tại thôn Đầm Ròn, xã Đam Rông 3.

Trước đó, chiều tối ngày 10/10, Công an xã Đam Rông 4 phát hiện nhóm đối tượng trên có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra hành chính. Công an đã thu giữ một cá thể động vật nghi là tê tê, trọng lượng 6,53kg, cùng nhiều bộ phận động vật nghi là hoẵng.

Ba đối tượng săn bắt động vật hoang dã.

Làm việc với Công an, các đối tượng khai nhận, khoảng một tuần trước, cả nhóm cùng vào khu vực rừng thuộc xã Đam Rông 4 để đặt bẫy. Sáng 10/10, các đối tượng mang theo bình ắc quy và dụng cụ kích cá để đánh bắt cá, đồng thời kiểm tra những chiếc bẫy đã đặt trước đó.

Trưa cùng ngày, nhóm phát hiện bẫy bắt được một cá thể nghi là tê tê và một cá thể nghi là hoẵng. Sau đó, cả nhóm mổ cá thể hoẵng, chia thành nhiều phần, đồng thời bỏ cá thể nghi là tê tê vào ba lô để mang về nhà. Đang trên đường trở về, cả nhóm bị Công an xã Đam Rông 4 phát hiện, kiểm tra.

Nhóm đối tượng bị Công an bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, khoảng 4h sáng ngày 2/7, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường liên thôn thuộc thôn Đạ Long, xã Đam Rông 4, tổ tuần tra Công an xã Đam Rông 4 phát hiện một xe máy chở ba thanh niên gồm: Thào Seo Phổi (SN 2005), Vàng A Thu (SN 2000) và Thào Seo Dình (SN 2001), cùng trú tại thôn Đắk Snao, xã Quảng Sơn (Lâm Đồng) có nhiều biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Lán trại được 3 đối tượng lập trong rừng.

Trong ba lô của các đối tượng, Công an phát hiện, thu giữ nhiều bộ phận nghi là cá thể động vật hoang dã. Cả nhóm khai nhận sau khi săn bắn được đã phân, chia nhỏ động vật để chia đều cho mỗi người.

Hiện Công an xã Đam Rông 4 đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc, đồng thời thu giữ, bảo quản tang vật để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định.