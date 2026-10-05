Bắt quả tang 2 ghe gỗ khai thác cát trái phép trên tuyến Sông Hậu

Lực lượng Công an kiểm tra 2 phương tiện vi phạm trên tuyến sông Hậu. (Ảnh:CA)

Trước đó, Trạm Cảnh sát đường thủy Định An thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã An Phú Tân tổ chức tuần tra, kiểm tra trên sông Hậu.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 ghe gỗ đang thực hiện hành vi khai thác khoáng sản (cát sông) nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện ghe gỗ không có số đăng ký (có gắn thiết bị bơm hút trên phương tiện) đang thực hiện việc khai thác cát trái phép do ông D.T.Q (SN 1994, trú tỉnh Vĩnh Long) là người điều khiển. Ông N.V.C. (SN 1983, trú tỉnh Vĩnh Long) là người vận hành hệ thống bơm, hút cát.

Một ghe gỗ khác không có số đăng ký (có gắn thiết bị bơm hút trên phương tiện) đang thực hiện việc khai thác cát trái phép do ông N.H.T. (SN 2001, trú tỉnh An Giang) là người điều khiể và ông L.V.C. (SN 1985, trú tỉnh Vĩnh Long) là người vận hành hệ thống bơm, hút cát.

Qua kiểm tra, trên 2 phương tiện có tổng cộng 12m3 cát sông đã được bơm hút vào khoang chứa.

Hiện hai vụ việc được bàn giao Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định.